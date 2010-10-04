Меркель призвала мусульман подстраиваться под немецкие ценности

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала мусульманское население Германии адаптироваться к ценностям, которые исповедует немецкое общество Она отметила, что у многих немцев ислам ассоциируется с законами шариата, в частности, отсутствием равноправия между мужчинами и женщинами, передает радио Свобода. Накануне президент ФРГ Кристиан Вульф, выступая по случаю 20-летия объединения Германии, сказал, что ислам и другие религии являются частью страны. По его словам, страна заинтересована в борьбе с религиозными предрассудками и социальной изоляцией. Напомним, согласно данным проведенного недавно опроса, большинство немцев считают проживающих в стране мусульманских мигрантов бременем для страны.