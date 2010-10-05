Зеленский не согласился быть генпродюсером "Интера"

Владимиру Зеленскому поступило предложение относительно должности генерального продюсера телеканала "Интер", но пока он его не принял. Об этом шоу-мен рассказал в интервью газете "Сегодня". "А что, я согласился? Так, предложение от" Интера "было, но я еще ничего не подписал. Пока только озвучил руководству канала, при каких условиях хотел бы прийти: если у меня будет свобода действий, если я смогу привести свою команду, т.е. "Студию Квартал 95", и нам дадут возможность делать собственные программы, а не показывать зрителям шоу, сделанные по западному формату, либо российские проекты, хотя у всех телеканалов лет на 20 вперед накуплено этих "мыльных опер", - поделился Владимир. По его словам, если будет возможность реформирования и возрождения канала, только тогда его заинтересует кресло генпродюсера "Интера". "Не пойдут на мои условия на" Интере "- я не соглашусь. Или дадут, но через время окажется, что это были только обещания, значит, через полгода мы уйдем", - подчеркнул Зеленский. Размер возможной зарплаты Зеленского совершенно не интересует. По словам звезды, для него главное - свобода, чтобы была возможность делать какие-то проекты, приносящие прибыль. Напомним, ходят слухи, что Зеленский сядет в кресло продюсера уже в ноябре. Кроме того, шоу-мен опроверг слухи о том, что "Студию Квартал 95" купил глава СБУ Валерий Хорошковский.