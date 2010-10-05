Акварели Гитлера ушли с молотка за 120 тысяч евро

Полтора десятка акварелей, написанных Адольфом Гитлером, проданы на аукционе за 105 тыс. фунтов стерлингов (около 120 тыс. евро) Картины представляют собой сельские пейзажи родных мест Гитлера. Он нарисовал их в тот период, когда пытался поступить в Венскую художественную академию. Дважды, в 1907 и в 1908 годах, Гитлер пытался поступить в Венскую художественную академию, но не смог пройти творческий конкурс. Считается, что он не умел писать портреты, наличие которых в портфолио художника являлось одним из основных требований академии. Вплоть до Первой мировой войны Гитлер пытался профессионально заниматься живописью. Акварели Гитлера были проданы на аукционе Mullock’s в городе Ланлоу в Восточной Англии, сообщает Newsru.com. Коллекцию рисунков на продажу выставил австрийский юрист, пожелавший остаться неназванным. Он нашел их в недавно купленной усадьбе на севере Австрии. По оценкам экспертов, кисти Гитлера принадлежит до 3000 работ. До нашего времени их сохранилось только несколько сотен. Представитель Mullock’s отметил, что картины весьма трудно продать в Европе. Во-первых, во многих странах такая торговля подпадает под запрет на прославление нацизма. Во-вторых, многие аукционные дома принадлежат евреям, которые из принципа не хотят торговать произведениями нацистского лидера.