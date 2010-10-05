Елена Пинчук собрала 3 млн. долларов на борьбу со СПИДом

Вечером 3 октября в Киеве состоялся благотворительный ужин, организованный Фондом Елены Пинчук «АНТИСПИД», в честь приезда 42-го Президента США Вильяма Джефферсона Клинтона, прибывшего в Украину по приглашению Виктора и Елены Пинчук. Во время ужина состоялся благотворительный аукцион, на котором была собрана рекордная для нашей страны сумма – три миллиона долларов. Этот аукцион не только побил в несколько раз рекорд по объему средств, собранных на благотворительность, – на торгах в этот вечер был продан самый дорогой лот за всю историю аукционных торгов в Украине. Это работа выдающегося художника современности Дэмиена Хёрста “In Love”, за которую было сделано пожертвование в размере 2,4 миллиона долларов. Сюрпризом для всех стал лот, выставленный на торги Владимиром Кличко. Но еще большим сюрпризом стал лот, который предложил участникам аукциона главный гость вечера – Президент Клинтон. Все собранные средства будут направлены в Фонд Елены Пинчук «АНТИСПИД» для расширения совместного проекта с Фондом Клинтона. В начале благотворительного ужина Президент Клинтон выступил с короткой речью о важности усилий в борьбе с эпидемией, подчеркнув, что вклад каждого человека – это еще один шаг на пути к будущему без СПИДа. К гостям вечера также обратились Елена и Виктор Пинчук, которые поблагодарили их за готовность помочь ВИЧ-позитивным людям. «Вот уже несколько лет мы реализуем в Украине совместный проект с гуманитарным лидером современности Биллом Клинтоном. За это время мы поняли, на чем нам нужно концентрироваться в первую очередь. Именно быстрое тестирование дает шанс прервать цепочку передачи вируса и остановить эпидемию. Поэтому мы решили, что целью этого аукциона будет улучшение доступа к быстрому тестированию по всей Украине», – сказала Елена Пинчук. Главный лот аукциона – работа Дэмиена Хёрста “In Love”, исполненная в форме двухметрового сердца в желтом цвете, глянцевыми красками на холсте. Картина инкрустирована цирконием кубической формы и бабочками. Эту работу самый дорогой современный художник пожертвовал для продажи на аукционе, тем самым сделав свой вклад в борьбу с эпидемией СПИДа в нашей стране. Картина была продана почти за два с половиной миллиона долларов. В процессе торгов стартовая цена лота была превышена в 17,5 раз. Сюрпризами аукциона стали два незапланированных лота от звездных гостей – ланч с Президентом Клинтоном и эксклюзивные билеты на титульный бой Виталия Кличко с Шенноном Бриггсом, который состоится 16 октября. Этот лот предложил брат Виталия – Владимир Кличко, который тоже был в числе почетных гостей. Два этих лота были проданы более чем за 300 тысяч долларов. Для благотворительного вечера также был безвозмездно передан эксклюзивный лот от дома моды Эмилио Пуччи. Платье, созданное в единственном экземпляре для последней коллекции, которая была представлена в Милане 25 сентября этого года, было презентовано Лаудомией Пуччи – дочерью легендарного кутюрье, которая сейчас управляет бизнесом. Лот был продан за 102 тысячи долларов. Аукционные торги стартовали с лота от ювелирного дома Van Cleef & Arpels. Уникальные часы Secret Dentelle (Секрет Кружева) из золота и бриллиантов от мастеров высокого ювелирного искусства Van Cleef & Arpels были проданы за 75 тысяч долларов. Каждый гость вечера сделал свой вклад в благотворительность, перечислив деньги на проект по быстрому тестированию – сумма благотворительных взносов составила 220 тысяч долларов.