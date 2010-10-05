Ужас! Педану наложили 15 швов на лицо (ФОТО)

Неудачей обернулся прыжок со скалы для ведущего «Нового канала» Александра Педана. Будучи на этих выходных в Доминикане, Саша не рассчитал и, нырнув, оказался слишком близко к коралловым рифам, усеянным морскими ежами. «От одного рифа я успел оттолкнуться, но зацепился за другой, — вспоминает Саша. — Вылез из воды — а у меня лицо в ссадинах и насквозь пробита губа». В итоге Педану наложили аж 15 швов на лицо! А уже в минувшее воскресенье он появился в прямом эфире «Украина слезам не верит». Частично отеки на лице сняла капельница, частично постарались гримеры, но зрители ничего не заметили. Но вот вчера, в «Подъеме», Александра уже не было: лечится.