Больной раком Майкл Дуглас едет в кругосветное путешествие

Голливудский актер решил на время оставить кино и подумать о семье. Майкл, которому в августе этого года поставили диагноз рак горла, решил изменить свои жизненные приоритеты. В очередной раз покоривший мировые экраны ролью финансиста в «Уолл-Стрит», Дуглас собрался отправиться в кругосветное путешествие. Он сообщил, что хочет как можно больше времени провести с женой, Кэтрин Зета-Джонс, и детьми - 10-летним Диланом и 7-летней Кэри. «Однажды мы соберемся, заберем детей из школы на год, и поедем путешествовать. Сначала - Пхукет, потом - Вьетнам. Мы также хотели бы пожить в Новой Зеландии и Южной Африке. Я думаю, что это - единственная возможность забрать наших детей от своих друзей так и проводить с ними время так, чтобы они нас не возненавидели. Когда ты молод, ты думаешь только о себе, и увлечен лишь тем, чтобы сделать себе хорошо. А когда ты становишься старше, то начинаешь уже ценить отношения, больше заботиться о близких. От этого и брак становится крепче, и семейный фундамент прочнее», - заявил актер.