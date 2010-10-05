Готье шокировал публику, выпустив на подиум пышнотелую панк-певицу

Знаменитый парижский дизайнер Жан-Поль Готье шокировал публику на проходящей в Париже Неделе моды, попросив 29-летнюю американскую панк-певицу Бет Дитто, отличающуюся своими пышными формами, завершить дефиле. Одетая в короткое платье и чулки в сетку, она появилась на подиуме с двумя бокалами вина в руках. Новая коллекция выдающегося дизайнера и сама по себе бросает открытый вызов канонам традиционной моды. Готье выставляет на показ нижнее белье, придавая ему статус вечерней и даже повседневной одежды. Тем самым своей новой работой дизайнер присоединился к мощному течению современной моды, которая берет свою стилистику из образов современной радикальной рок-музыки и в первую очередь хард-рок, отмечают специалисты. Противоположностью «бунтарскому протесту» Готье стал показ коллекции известного французского дома «Ланвин». Сделанная известным кутюрье Альбером Эльбазом, она призвана привнести в наше тревожное время экономических трудностей определенное спокойствие и стабильность, выраженное в классической женской красоте. Представленные Эльбазом работы отличаются спокойствием, грацией и уверенностью. При этом в последний момент дизайнер заменил туфли на очень высоких каблуках на сандалии, что придало всему дефиле особую плавность. Необычайно свежую коллекцию, основанную на образах середины прошлого века, предложил знаменитый парижский дом «Кристиан Диор». Созданная выдающимся дизайнером современности Джоном Гальяно, она была с энтузиазмом принята специалистами и широкой публикой. В своей новой работе Джон Гальяно сумел совместить два противоположных по эмоциональному восприятию мира: предельную экзотику Полинезии и Вторую мировую войну. Результатом этого становится неожиданное сочетание идей "войны и мира". Как и другие дома, "Кристиан Диор" делает в будущем сезоне ставку на очень короткие женские юбки, а также предельно открытые вечерние платья, сделанные из полупрозрачных тканей. При этом дизайнер широко использует артистический стиль пин-ап, который отличает повышенной эротичностью. Своей новой, необычайно свежей и глубокой по концепции коллекцией Джон Гальяно подтвердил, что сумел преодолеть определенные творческие трудности, которые он испытывал в последние несколько лет. Неделя моды готового женского платья весна-лето 2011 года продлится до 6 октября.