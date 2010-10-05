Кейт Мосс переезжает жить в село

Звезда подиума и лучшая подружка Наоми Кэмпбелл красавица Кейт Мосс никогда не отличилась степенным характером. За время своей головокружительной карьеры на банкетах и презентациях, в ночных клубах и светских раутах Кейт проводила больше времени, чем дома. И вот неожиданный поворот: 36-летняя звезда решила завязать с разгульным образом жизни. Недавно модель и ее жених гитарист Kills Джейми Хинс приняли решение о покупке дома в небольшой деревушке. Особняк с пятью спальнями за 1,5 миллиона долларов приглянулся этой паре с первого взгляда. Рядом с домом цветет огромный виноградник. Любительница шумных вечеринок уже заявила подружкам, что хочет как можно меньше времени проводить в Лондоне, где у нее, к слову, уже есть один роскошный дом. "Кейт тосковала по тихой жизни. А теперь у нее появится шанс стать скромной, домашней девочкой, увлеченной здоровым образом жизни. По слухам, модель намеревается переделать пятикомнатный особняк в гостинцу для друзей. У нее может получится этакое убежище для поклонников рок-н-ролла. Но не для посторонних, а для своих". К слову, Кейт встречается с Джейми уже больше трех лет. Есть версия, что пара тайно обвенчалась этим летом. Не исключено, что красотка Кейт решилась на рождение ребенка. А дом в деревне - чем не место для спокойной жизни образцовой мамочки.