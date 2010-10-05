Дана Борисова попала под нож хирурга

Телеведущая Дана Борисова попала в больницу из-за неосторожности своей трехлетней дочери. «Полина разбила чашку, а я случайно наступила на один из осколков. Сначала я совершенно не придала этому значения и улетела в Киев, - жалуется Дана. - Поняла, что все очень серьезно, только через четыре дня, когда вернулась с гастролей и не могла наступать на ногу». Дана срочно поехала в ближайшую клинику, где срочно была проведена операция по удалению осколка. «Не думала, что обычная бытовая травма обернется для меня визитом к хирургу. Осколок мне доставали из стопы под местной анестезией, - рассказала известная блондинка. - Теперь я всегда буду очень внимательно относиться даже к маленьким проблемам со здоровьем, я ведь фактически могла лишиться ноги».