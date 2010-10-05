Джулия Робертс снова станет мамой

Джулия Робертс приняла решение усыновить ребёнка. И непременно, чтобы он был представителем другой культуры. На этот шаг ее подвигла самая влиятельная звездная пара Анжелина Джоли и Брэд Питт, у которой трое приемных детей и столько же своих. Помимо этого, оба снимаются в кино и занимаются активно благотворительностью. «Джулия хочет, чтобы у нее появилось много детей в ближайшее время. Поступки Анжелины и Брэда оказали сильное влияние на решение Джулии и Дэнни об усыновлении», - рассказал источник. Отметим, что Джулия Робертс недавно приняла индуизм и, по-видимому, подумывает о том, чтобы усыновить ребенка из этой страны. Также стало известно, что актриса уже связывалась с агентством по усыновлению в Бали.