Джоли и Питт отдают детей в венгерскую школу

В скором времени шестилетний Пакс и девятилетний Мэдокс будут учиться в одном их учебных заведений Будапешта. «Анжелина записала своих детей в франко-американскую школу», - сообщает источник. Девочки, пятилетняя Захара и четырехлетняя Шайло, пойдут в садик. «При школе есть детский сад, куда будут ходить Захара и Шайло», - добавил информатор. Учителя и даже родители одноклассников звездных детей подписали соглашение, по которому им запрещается общаться с прессой. Нарушителям грозит штраф или отстранение ребенка от занятий. Напомним, что в Венгрии Анжелина Джоли снимет исторический фильм, который станет ее режиссерским дебютом.