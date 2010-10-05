Келли Осборн расплакалась, надев бикини

После своей первой в жизни фотосессии в бикини звезда, потерявшая 22 килограмма, расплакалась от счастья. «Я только что снялась для обложки журнала ShapeMagazine, - рассказала Осборн. - Это стало для меня удивительным, совершенно новым опытом. Я никогда раньше не надевала бикини, и мне даже в голову не могло прийти, что однажды я смогу хорошо в нем выглядеть». Напомним, что дочь Оззи Осборна Келли сбросила 22 килограмма после участия в американском шоу «Танцы со звездами». С тех пор она старательно следит за своей фигурой, посещает спортзал и сидит на строгой диете. Личным тренером Осборн является Сара Хагаман, которая также тренирует многих других голливудских звезд. «Я занимаюсь спортом по полчаса в день, - признается Келли. - Такая нагрузка не слишком меня выматывает, при этом я остаюсь в форме. Полчаса упражнений на беговой дорожке, а потом, если остаются силы, немного отжиманий и силовых упражнений».