Вслед за Лужковым уйдет и Петр I

Не прошло и недели после отставки Юрия Лужкова, как еще не утвержденный на мэрский пост и. о. градоначальника Владимир Ресин начал избавлять Москву от лужковских проектов. В первую очередь были «заморожены» некоторые стройки, по которым возникли споры. Ресин приостановил стройку реставрационно-депозитарного комплекса для кремлевских музеев на Боровицком холме напротив Кремля, где до приезда президента США Ричарда Никсона в 1972 году стояла усадьба княжеского рода Шаховских. Эта стройка велась без предварительных раскопок и без согласования высоты купола депозитария с ЮНЕСКО, в список всемирного наследия которого внесен Кремль. Лужков хотел, чтобы купол не терялся при взгляде на Кремль со стороны Москвы-реки, но историки считают, что он будет портить общий вид. А сегодня Ресин замахнулся на самый высокий в России памятник Петру I, который возведен на искусственном острове у слияния Москва-реки и Обводного канала. 98-метровая громадина возвышается напротив кафедрального собора РПЦ храма Христа Спасителя. Но главная его «вина» в том, что это переработанная статуя мореплавателя Колумба, которую автор Зураб Церетели безуспешно пытался продать правительству США, Испании и некоторым странам Латинской Америки к 500-летию открытия Американского континента. Чтобы добро не пропадало, Церетели договорился со своим другом Лужковым и за бюджетные средства был намыт остров и поставлен Колумб, которому скульптор приделал усы и переименовал его в Петра I.