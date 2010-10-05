Теперь Лужков - декан факультета управления крупными городами

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков стал деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве. Сообщается, что приказ о назначении Лужкова 1 октября подписал президент вуза, другой бывший мэр Москвы Гавриил Попов. Как сообщается на сайте МУМ, сегодня, 5 октября, Лужков впервые вышел на новую работу и побывал в своем рабочем кабинете. Отметим, что факультет управления крупными городами был создан в вузе в 2002 году по инициативе Лужкова. Тогда мэр Москвы стал научным руководителем факультета и почетным профессором вуза. До 1 октября деканом факультета был представитель Москвы в Совете Федерации Олег Толкачев. Напомним, что мэром Москвы Лужков перестал быть 28 сентября, когда российский Президент Дмитрий Медведев подписал указ о его отставке.