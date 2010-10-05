Дженнифер Энистон самой привлекательной невестой

Жители США признали актрису Дженнифер Энистон самой привлекательной незамужней женщиной в мире. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой телеканала CBS «60 Minutes» и журналом Vanity Fair. В ходе опроса 29 процентов респондентов назвали наиболее привлекательной незамужней женщиной именно Дженнифер Энистон. Второе место и 21 процентов голосов участников опроса набрала обладательница Оскара Холли Берри. Тройку завидных невест замкнула экс-супруга гольфиста Тайгера Вудса шведская модель Элин Нордегрен, за которую свои голоса отдали 15 процентов опрошенных. Четвертую строчку в рейтинге заняла 88-летняя актриса Бетти Уайт, известная по роли в телесериалах «Шоу Мэри Тайлер Мур» и «Золотые девочки». На шестой строчке разместилась поп-певица Леди Гага, а седьмое место респонденты отдали члену Верховного суда США Елене Каган. В социологическом опросе, участникам которого было предложено выбрать из знаменитых и ни с кем не связанных узами брака женщин наиболее привлекательных, был проведен в сентябре, а его итоги подвели только в начале октября. Всего в исследовании приняли участие около десяти тысяч человек.