Владимир Зеленский рассказал, как пел в переходе

«В студенческие годы чем только я не занимался! – говорит Зеленский. - Чтобы принести домой хоть немного денег в те самые 90-е, мы с компанией ребят клали на пол шляпу и пели под гитары в подземном переходе. Одно время я вагоны разгружал, ездил в села помогать рассортировывать по ящикам урожай». «Смешно вспомнить, но когда мы приезжали на переговоры со спонсорами, то свою старенькую «четверку» оставляли метров за триста от места встречи и шли пешком – нам было стыдно. Это сейчас я понимаю, что неважно, как ты выглядишь и на чем ездишь, главное – что ты можешь. Но тогда нам было ужасно неудобно», - рассказывает Зеленский. – «Работали мы очень много! Писали и для Киева, и - под чужими именами - для Москвы, потому что хотелось успевать все и везде. Постепенно наша команда росла, к нам присоединялись авторы из России, Украины, Беларуси, так что теперь у нас в компании 60 человек, 28 из которых – замечательные авторы».