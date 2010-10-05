Том Круз колет ботокс

Известный голливудский актер и любимец многих женщин Том Круз, несмотря на то, что вскоре готовится отпраздновать 50-летний юбилей, по-прежнему выглядит на 35. На лице 48-летней суперзвезды трудно найти хотя бы одну морщинку, и даже после напряженного дня съемок в четвертой части шпионской саги "Миссия невыполнима-4" его лицо выглядит безупречным. Первая часть картины снималась 15 лет назад. Но за это время актер практически не изменился. Том Круз уверяет, что обязан своим прекрасным внешним видом спорту и здоровому образу жизни и категорически отрицает, что прибегал когда-либо к помощи пластических хирургов. Однако журналисты все же заподозрили актера в использовании ботокса, уколы которого распространены среди звезд на Западе. Гладкое, без единой морщинки лицо звезды наводит на мысли о том, что без помощи ботокса не обошлось. Сам Том конечно же в этом не признается. Он утверждает, что излучать молодость ему помогает 4-летняя дочь Сури. Кроме того, заряд сил и энергии оказывают и другие дети - 15-летняя Коннор и 17-летняя Изабелла, а также счастливая супружеская жизнь с женой Кэти Холмс.