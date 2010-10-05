Жизель Бундхен станет мамой во второй раз

Бразильская супермодель Жизель Бундхен (Gisele Bundchen) планирует снова стать мамой. Источники утверждают, что длинноногая красавица, которая в декабре прошлого года родила первенца, пытается забеременеть. «Она хочет снова забеременеть, - говорит источник, - Жизель считает, что рожать детей нужно в молодости, пока организм готов дать ребенку все необходимое. Они с мужем уже работают над вторым малышом». Напомним, что недавно модель заявила о том, как ей нравится быть мамой: «Материнство изменило мою жизнь в лучшую сторону, - говорит она, - Мне нравится быть мамой! Приятно осознавать, что теперь вся моя жизнь имеет смысл, и что в ней появился такой важный и значимый человек – мой ребенок. Конечно, это тяжелая работа, но очень, очень приятная».