Японский премьер взял автограф у президента Евросоюза

Премьер-министр Японии Наото Кан, который принимает участие в саммите Европа-Азия в Брюсселе, взял автограф у постоянного председателя Европейского Совета Хермана ван Ромпея Глава японского правительства попросил у президента ЕС автограф как у автора хоку – традиционного японского трехстишия, сообщает брюссельская радиостанция. В апреле этого года ван Ромпей презентовал в Брюсселе собственный сборник хоку, который составил фламандский филолог Йорис ван Хулле - именно ему пришла мысль издать книгу. Ван Ромпей является поклонником японской поэзии, а сочинение хоку - одно из его увлечений. «Солнце встает, в Европе оно еще спит, но это по-прежнему то же самое солнце», - цитирует РИА Новости хоку авторства президента ЕС.