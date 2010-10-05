Сын Ким Чен Ира сделал пластическую операцию

Младший сын северокорейского руководителя Ким Чен Ира перенес пластическую операцию, чтобы стать похожим на своего деда, первого президента КНДР Ким Ир Сена. Как отмечают южнокорейские СМИ, на первых официальных снимках Ким Чен Уна, опубликованных на прошлой неделе, молодой человек очень похож на деда, но совсем не похож на самого себя с прошлых фотографий. В частности, по сравнению со старыми фотографиями Кима-младшего, у молодого человека значительно изменилось строение лица, в частности, он обзавелся вторым подбородком и круглыми щеками, а также ртом с загибающимися книзу уголками губ. Ко всему прочему, на новых фотографиях Ким Чен Ун запечатлен с той же прической, которую носил Ким Ир Сен: коротко стриженные виски и зачесанные назад длинные волосы на макушке. Между тем, подростком Ким Чен Ун был худощавым, и вовсе не походил на Ким Ир Сена. Ранее в СМИ обсуждалось, что именно Ким Чен Уну предстоит в будущем принять на себя руководство Северной Кореей, сменив на этом посту своего отца. Официального подтверждения эта информация не получила, наоборот, представители руководства КНДР неоднократно называли подобные слухи "западной пропагандой". Однако в последние годы младший сын Ким Чен Ира был введен в ряд правящих структур страны, включая парламент, армию и ЦК Трудовой партии Кореи.