Биллу Клинтону понравились цепи Ольги Горбачевой

Бывший президент Билл Клинтон по достоинству оценил сценический костюм укринской певицы. На днях в Киеве состоялся концерт украинских знаменитостей, посвященный борьбе со СПИДом. Как известно, на мероприятие приехал 42-й президент США Билл Клинтон. Украинским звездам удалось пообщаться с известным американцем. У певицы Ольги Горбачевой была особенная миссия - передать привет Биллу от ее подруги Ирины Билык. Как известно, когда 10 лет тому назад он приезжал в Киев, Билык была единственной исполнительницей, которая с ним общалась. «Я подошла к нему и передала привет от Иры Билык. Она не смогла пообщаться с ним лично, ей надо было уезжать на концерт. Что очень приятно, он вспомнил ее, и сожалеет, что им не удалось поговорить», - сказала Горбачева. Когда общение со звездами закончилось, бывший президент США с каждым попрощался, а вот Оле нашептал несколько комплиментов. «Когда Клинтон уходил, он просто меня поразил! Сказал мне, что ему понравились мои цепи на черном костюме - это мой новый сценический образ. Мне, безусловно, было очень приятно», - продолжает Оля. Довольная певица уехала на следующий концерт с приподнятым настроением.