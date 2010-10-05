Янукович приказал проверить конопляное поле жены главы района

Президент Виктор Янукович дал поручение проверить информацию, что жена главы Генической райгосадминистрации Сейтумера Ниметуллаева занималась выращиванием конопли для получения марихуаны. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Станислав Скубашевский, сообщает пресс-служба президента. В случае подтверждения этой информации будут сделаны соответствующие выводы. Как известно, раньше депутат от БЮТ сообщил со ссылкой на местную милицию, что Ниметуллаева занималась выращиванием 20 гектаров конопли для получения марихуаны. Однако после появления информации в СМИ поле перепахали.