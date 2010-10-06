Умер легендарный мистер Питкин

В Великобритании на 96-м году жизни скончался знаменитый комик Норман Виздом, создавший образ мистера Питкина. По словам сына актера, он умер от сердечного приступа. Знаменитый актер скончался в доме престарелых на острове Мэн. За последние годы он перенес несколько инфарктов. Норманн Виздом начал свою артистическую карьеру в мюзик-холле, его дебют как актера кино состоялся в 1948 году. Наибольшую известность Виздом принес созданный им образ классического комического героя Мистера Питкина - неуклюжего и добродушного человека, который постоянно попадает в самые нелепые ситуации. Виздом сыграл Мистера Питкина в более, чем десяти фильмах - наиболее известные из них "Мистер Питкин в тылу врага" (1958) и "Мистер Питкин в больнице" (1963). Кроме того, Виздом работал как сценарист, продюсер и композитор. В 2000 году королева Великобритании Елизавета Вторая удостоила актера звания рыцаря. До последних лет он продолжал время от времени выступать. В 2008 году в СМИ появилось ложное сообщение о его смерти, которое впоследствии было опровергнуто.