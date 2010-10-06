Дональд Трамп хочет стать президентом США

Миллиардер сообщил, что, скорее всего, он выставит свою кандидатуру от Республиканской партии. Известный американский бизнесмен Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что "всерьез обдумывает" возможность баллотироваться на пост президента США в 2012 году. Миллиардер сообщил, что, скорее всего, он выставит свою кандидатуру от Республиканской партии. "Я абсолютно серьезен, потому что не могу терпеть то, что происходит со страной. Меня просили об этом (баллотировании на пост президента) в течение многих лет. Но я не был заинтересован. А теперь - наоборот, по крайней мере, я обдумываю такую возможность. Это не значит, что я сделаю это, но я всерьез обдумываю" - заявил бизнесмен. На вопрос телеканала MSNBC, когда он примет решение о баллотировании, Трамп ответил расплывчато. "Что ж, я сделаю это через некоторое время", - сказал миллиардер.