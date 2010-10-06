Попов строго лимитировал расходы подчиненных на бензин и мобилки

Проблемы с бюджетом отразились на расходах киевских чиновников. Об этом нам рассказал экс-заммэра Киева Бронислав Стычинский, три недели назад уволившийся с должности — 8 лет он руководил аппаратом мэрии, отвечая за закупки товаров и услуг для КГГА. Большая часть расходов этого года, по его словам, идет на оплату услуг, полученных еще в 2008—2009 годы — времена, урезаны траты почти на все — от подарков лучшим работникам Киева до разговоров чиновников по мобильному. С приходом нового зама мэра еще существеннее сокращены расходы на содержание аппарата. Если верить данным «тендерного» сайта, расходы на охрану мэрии и Киеврады увеличились почти в 7 раз. Как рассказал экс-руководитель аппарата мэрии Бронислав Стычинский, большая часть этих денег — оплата услуг секьюрити прошлых лет. В то же время, в феврале мэрия проводила тендер на закупку охранных услуг для Киеврады на 5 млн грн. Правда, секретариат Киеврады утверждал, что тендер так и не состоялся. Однако, здания мэрии (по ул. Крещатик, 36 и ул. Б. Хмельницкого, 6-а) днем охраняет несколько охранников, дополнительно, как минимум 10 человек привлекается во время сессий Киверады для охраны сессионного зала. С их появлением в мэрии удостоверение требуют показывать не только при входе, но и внутри здания.