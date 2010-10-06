Лужков отказался принимать экзамены

Уволенный 28 сентября в связи с утратой доверия президента, экс-мэр Москвы Юрий Лужков уже нашел новую работу. Согласно сообщению на сайте Международного университета в Москве, Лужков принят на должность декана факультета управления крупными городами. Лужков заявил: «Я экзамены не собираюсь принимать. Оставлю свое имя незапятнанным по отношению к студенчеству и с точки зрения партии» (видимо, намекая на то, что вскоре он создаст свою партию. — Авт.). Как отмечает «Интерфакс», университет возглавляет первый мэр Москвы Гавриил Попов, который в 1990 году, будучи председателем Моссовета, выдвинул Юрия Михайловича по рекомендации Бориса Ельцина на должность председателя Мосгорисполкома, что позже трансформировалось в горуправление Москвы. Интересно, что связка Попов — Лужков запомнилась москвичам продовольственным кризисом летом—осенью 1990 года, когда Лужков пытался продавать товары по паспортам с московской пропиской (тогда был дефицит всего), на что соседние области ответили прекращением поставок продовольствия в российскую столицу.