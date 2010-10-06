Родственники Александра Абдулова не могут поделить наследство

Вдова Александра Абдулова Юлия Милославская рассказала о проблемах и спорах вокруг наследства актера. Александр Абдулов ушел из жизни почти три года назад. Камнем преткновения стало как раз наследство Абдулова, пишет «Комсомольская правда». В интервью одному из телеканалов 80-летняя мама актера Людмила Александровна и его сводный брат Роберт пожаловались на вдову Абдулова Юлю Милославскую. Мол, Юля практически выгнала их из дома и собирается продать любимую дачу актера во Внукове, где прошли его последние дни. «Вы же понимаете, я отказала каналу НТВ в интервью - вот и вышло такое. Они сделали из меня какую-то бабайку, подпольного олигарха. Я же не даю интервью, откуда людям знать правду? А мне не хотелось бы, чтобы из-за этих наговоров страдала потом моя маленькая дочь», - говорит Юлия. «После смерти мужа я предложила его маме остаться жить с нами - со мной и нашей с Сашей дочкой Женечкой в загородном доме во Внукове. Единственным ее условием было, чтобы с ней остался ее старший сын Робик - сводный брат Саши. Но Робик и его семья решили иначе - и мама Саши, к сожалению, поддалась влиянию своего старшего сына», - рассказывает Милославская. «При жизни Саши его мама жила в небольшом домике по соседству. Там же Людмила Александровна приютила и Роберта с его семьей. У Саши были сложные отношения с братом, но он помогал ему. А когда Саши не стало, Роберт и его семья сказали, что бабушка будет жить с ними в их старом доме в Иванове, мол, она откажется от наследства в пользу внучки и освободит дом, если я выплачу ей деньги», - продолжает Юлия. «Я хотела, чтобы мама Саши жила с нами, но потом и она под давлением сына сказала, что ей нужны деньги, чтобы купить всем родственникам Саши квартиры. Я выплатила ей 800 тысяч евро, и она уехала с семьей сводного брата Саши в Иваново», - говорит Милославская. «Я на бабушку не могу обижаться - Робик теперь у нее единственный сын. Она отдала им все деньги, а они ей кинули на книжку какие-то гроши - разве она в таком возрасте понимает в деньгах? - рассказывает Юлия. - Людмила Александровна стала настаивать, чтобы я всем купила квартиры - ее старшему сыну, ее племяннице, еще кому-то. Чтобы решить абсолютно все проблемы своих родственников. Но, понятно, что это невозможно. Если люди считали наследством Саши его квартиру в Москве, дачу во Внукове и дом на Валдае, то и тут много спорных моментов. Дело в том, что дача Саши во Внукове, где мы сейчас живем с Женечкой, вообще не оформлена. Она, оказывается, была под судами. То, что я им выплатила 800 тысяч евро, одну треть от так называемого наследства, - я считаю, это очень достойная сумма». «Просто сводный брат Саши очень переживал, что бабушка умрет и ему ничего не достанется. Ведь он не имеет прав на наследство. Еще сорока дней со дня смерти Саши не прошло, а его брат уже заводил разговор о наследстве. Я не собираюсь продавать дачу Саши во Внукове, ее нереально продать. Она даже не оформлена. Я сейчас там живу с дочерью... У Саши есть еще дача на Валдае - но там совсем другая история. Этот домик Саша купил на двоих со своим товарищем. Они туда приезжали на охоту, на рыбалку. Сейчас я не в силах содержать этот домик. Мне нужно жить на что-то, растить ребенка. Поэтому мы с другом Саши решили продать домик - за 7,5 миллиона рублей. Мою долю от продажи мне сразу нужно будет на счет дочери положить - это условие попечительского совета», - рассказывает Юлия. «Думаю, если бы Саша сейчас был жив, он был бы на моей стороне. Он тоже хотел бы, чтобы его мама осталась жить с нами, со своей внучкой. А сейчас получается, что родственники Абдулова попросту дербанят его деньги, которых особо и не было никогда. Саша не умел копить деньги», - считает Юлия.