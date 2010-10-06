Пэрис Хилтон купила книгу о том, как изменить жизнь

Вчера в дождливый день Пэрис Хилтон посетила книжный магазин в Западном Голливуде. Осмотревшись, Пэрис выбрала книгу под названием “29 Подарков: Как за месяц может измениться ваша жизнь”. После светская дива любезно позировала для фото своим фанам. А потом Пэрис вместе с новым материалом для чтения направилась в офисное здание в Беверли Хиллз. Сделав все свои дела Хилтон написала на твиттере: “Просто купила много хороших книг в книжном магазине. Я люблю читать. Вы можете узнать так много из хорошо написаной книге “.