Эми Вайнхаус стала моделью

Эми Вайнхаус неожиданно для всех решила стать лицом собственной коллекции одежды английского бренда Fred Perry. В эту коллекцию входят любимые вещи певицы: стильные куртки, шорты и юбки. «Моя коллекция для Fred Perry отличается классикой, - говорит Эми. - Я всегда была без ума от Fred Perry, всегда с удовольствием носила их одежду, и рада, что мне представилась возможность поработать с ними». Известно, что уже в ноябре в лучших глянцевых журналах Британии появится реклама новой линии одежды от Эми Вайнхаус.