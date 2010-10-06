Кучму наградили за научные открытия

Второй президент Украины Леонид Кучма получил памятные дипломы и специальный знак за научные открытия. Как сообщили в пресс-службе Фонда Кучмы, этих наград от Международной академии авторов научных открытий и изобретений бывший президент удостоен за работы, проводившиеся в течение нескольких десятилетий. Исследования относятся к инженерно-конструкторской биографии Кучмы, в частности, когда экс-президент работал на машиностроительных заводах "Южный" и на "Южмаш". "Ученые из Днепропетровска и Харькова продолжают опыты, наглядно доказывая: высокий интеллектуальный потенциал Украины не растрачен, а лишь нуждается в каждодневной заботе со стороны государства. В конце концов, не только ведь своими черноземами, песнями да вышиванками славна наша земля!", - шла речь на церемонии награждения. В свою очередь Кучма отметил, что "во многом живем еще на советских наработках. Но в нашей стране есть наука, есть мозги, способные решать уникальные задачи. Не стоит об этом забывать". Напомним, ученые из Днепропетровска и Харькова с 1982 года испытывали части для ракет. Они выяснили, что клей, которым скрепили резину и металл, по-другому проявлял себя под гамма-лучами. Тогда Леонид Кучма руководил "Южмашем" и лично поддержал ученых.