С Обамой на женском саммите случился конфуз

С трибуны, на которой выступал президент США Барак Обама, отвалилась президентская эмблема. Конфуз произошел во время его выступления на саммите самых влиятельных женщин, который был организован журналом Fortune в Университете Карнеги-Меллон Из-за отвалившейся эмблемы Обама был вынужден на время прервать выступление. Однако он не растерялся и отреагировал на произошедшее иронично: «Ничего страшного. Вы и так знаете, кто я такой», сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press Президент также предположил, что кто-то из его персонала очень нервничает и «места себе не находит» из-за упавшей эмблемы. Стоит отметить, что это не первое ЧП на выступлениях президента. В 2009 году с крепления упал и разбился один из телесуфлеров, с которых Обама читал свою речь.