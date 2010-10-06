Ксения Собчак скупилась в Париже на 100 тысяч долларов

Скандальная телеведущая передвигалась по столице мировой моды с четырьмя чемоданами. Ксения Собчак провела несколько дней в Париже в компании давней подруги Ники Белоцерковской. Следуя моде, Собчак выложила фотографии своего отдыха в интернете. Оказывается, Ксения Собчак не может путешествовать без огромного баула одежды. Но и этого ей было мало, красотка просто не могла не устроить шопинг по самым дорогим парижским бутикам. В итоге все покупки Ксении не уместились в багажник ее подруги Ники Белоцерковской, с которой путешествовала Собчак. Судя по количеству сумок, шопинг в Париже обошелся, как минимум, в $100 тысяч. Несмотря на массу чемоданов, счастливое выражение не сходило с лица Ксении Собчак. Ее даже не омрачило то, что в аэропорту над ней смеялись пассажиры, которых умиляло количество пакетов и сумочек известной теледивы.