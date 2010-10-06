Церетели: я поставлю памятник Лужкову

Известный российский скульптор грузинского происхождения Зураб Церетели заявил о необходимости поставить в Москве памятник экс-мэру города Юрию Лужкову. "Если не будет, то я поставлю", – заявил Церетели в интервью русской службе BBC. "Я ему благодарен за то, что не только мне, но и всем художникам и людям искусства он дал свободу, он создал галереи, много музеев, театров, помогает писателям. Дай Бог, чтобы новый мэр имел такой же рыцарский дух, какой был у Лужкова", – добавил скульптор. Он также опроверг слухи о том, что скрывается за границей, отметив, что вскоре вернется в Москву из Парижа, чтобы завершить несколько проектов, в первую очередь парк для детей, который "должен стать лучше, чем Диснейленд". Комментируя предложения и.о. мэра российской столицы Владимира Ресина перенести памятник Петру Первому, который стоит в Москве рядом с храмом Христа Спасителя, Церетели заявил, что история все расставит по местам. "Я всех успокаиваю: это реклама для Церетели. Хороший пример: как Эйфелеву башню ругали! А сейчас Париж без нее нельзя представить. Также нельзя будет представить и Москву без Петра", – сказал скульптор. "Если они хотят его перенести, ради Бога, пусть перенесут в хорошее место. Санкт-Петербург просит, чтобы поставить там Петра. Даже на даче некоторые могут поставить, пусть возьмут", – заявил художник. Напомним, ранее спикер Совета Федерации Сергей Миронов предложил расположить монумент "посреди Финского залива при въезде в Санкт-Петербург". Однако губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко посчитала, что городу достаточно одного монумента российскому императору. "У нас есть очень достойный памятник Петру, уникальный шедевр - Медный всадник", – сказала она. Памятник Петру I по проекту Церетели был воздвигнут в 1997 году. Российские СМИ отмечают, что внешний вид монумента и его внушительные размеры не раз подвергались критике со стороны специалистов и москвичей. Однажды его даже пытались взорвать. Также дурной славе способствовало мнение, что памятник является переделанной версией другой работы Церетели, гигантской статуи Колумба, которую отказались принять в дар США. В 2008 году памятник Петру вошел в десятку самых уродливых в мире строений по версии туристического сайта Virtual Tourist.