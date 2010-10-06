Бродский снимает фильм об опасном секонд-хенде

Глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский снимает фильм, в котором попытается донести предпринимателям Украины, что секонд-хенд небезопасен для здоровья и не нужен в нашей стране «Этот секонд-хенд вам не дает возможности продавать, - обратился Бродский к участникам Всеукраинского съезда предпринимателей. - Мы не знаем, кто его носил… Может его больные и туберкулезные носили.. Поверьте, если бы вы видели как его обрабатывают на таможне, вы бы его не брали в руки… Я вот сейчас снимаю фильм, чтобы открыть вам глаза на этот секонд-хенд». «После запрета ввоза секонд-хенда вы сможете сами открыть свои швейные магазинчики, прачечные, швейные мастерские, - цитирует Бродского «Украинский бизнес ресурс». - Мы хотим стимулировать производство, потому что на базарах же холодно стоять… Но для всех хорошим не будешь». Напомним, Госкомпредпринимательства, возглавляемый Михаилом Бродским, инициировал запрет на ввоз секонд-хенда в Украину. Ожидается, что запрет могут ввести с нового года.