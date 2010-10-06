Студентки журфака МГУ разделись для Путина

В Москве студентки факультета журналистики МГУ подготовили премьер-министру России Владимиру Путину подарок ко дню рождения в виде эротического календаря. Об этом сообщила в своем блоге пресс-секретарь движения "Наши" Кристина Потупчик. Календарь на 2011 год отпечатан тиражом 50 тысяч экземпляров. На каждой странице размещено по одной фотографии студенток в нижнем белье и личное обращение к премьеру. Обращения девушек к Путину представляют собой короткие фразы, связанные с недавними российскими событиями, или же носят абстрактный характер: "Всем бы такого мужчину", "Как насчет третьего раза?", "Леса потушили, а я все еще горю!", "Вы - лучший!", "Я вас люблю!", "Прокатите на "Калине"!", "Возьмете вторым пилотом?", "Ну а кто, если не вы?", "С годами вы только лучше", "Вы - мой премьер", "Мне не нужна рында. Мне нужны вы", "Хочу поздравить лично. Перезвоните 8-925-159-17-28". Владимир Путин родился 7 октября. В 2010 году ему исполнится 58 лет. Напомним, в мае четыре китайские студентки вышли на улицу с акцией протеста против загрязнения окружающей среды. На них были купальники-бикини, туфли на высоком каблуке и респираторы. Такой внешний вид стал причиной создания серьезных пробок на дорогах города.