Сандра Баллок хочет еще одного ребенка

Оскароносная актриса обратилась в агентство по усыновлению. Сандра Баллок уже приходит в себя после болезненного развода и готова снова ходить на свидания. «Ее сыну Луи сейчас 8 месяцев. Она уже привыкла к мтеринству. Теперь она хочет влюбиться», - рассказал приятель актрисы. «Также он общается с агентством, которое помогло ей усыновить Луи, по поводу еще одного ребенка», - говорит источник. Напомним, что в июне актриса развелась с Джесси Джеймсом, который изменял ей. Этот брак длился почти пять лет.