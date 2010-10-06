Леди Гага выйдет замуж в древнем замке

На днях экстравагантная певица заявила, что хочет выйти за своего парня Люка Карла уже этой зимой. Звезда собирается провести церемонию бракосочетания в замке в Великобритании. На свадьбу Lady Gаgа мечтает заказать двухметровый кремовый торт, из которого бы выскочила самая знаменитая американская стриптизерша Дита фон Тиз и исполнила зажигательный танец, а вот сэр Элтон Джон исполнил бы для нее серенаду. «Lady Gaga уже рассказала всем своим друзьям, что планирует выйти замуж. Она сказала, что хочет сказочную свадьбу в громадном старинном замке, в котором обязательно должны обитать привидения. Когда концерты в Европе закончатся, они поженятся, — поведали друзья певицы. — Причем она не будет жалеть денег на свою свадьбу и грозится потратить на нее несколько миллионов долларов. Ее мечта — церемония в стиле знаменитого цирка Du Soleil: цирковая труппа, фокусы, трюки под куполом, фейерверки, дрессированные львы, представления каждого дня свадьбы — на разные темы». Отметим, что Lady Gaga наденет на свою свадьбу несколько характерных для нее эпатажных костюмов (в том числе и знаменитый «костюмчик» из черного латекса), специально придуманных дизайнерами креативного дома Haus of Gaga. Кроме того, она хочет видеть на свадьбе певца Стинга и его жену Труди Стайлер, а также Мадонну. Как сказала певица: «Отказов я не приму».