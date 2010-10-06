Британцам расскажут о жизни принца Гарри в плену у талибов

Британский телеканал Channel 4 подготовил полуторачасовой фильм «Захват принца Гарри», в основу которого лег вымышленный сюжет о захвате члена королевской семьи боевиками «Талибана» в Афганистане. Жанр картины заявлен как псевдодокументальный фильм. Роль принца Гарри исполнит актер Себастьян Рид. По сюжету младшего сына принца Уэльского подвергают психологическому воздействию, включая инсценировки казни, а также заставляют сниматься в пропагандистских видеообращениях. Критики картины уже заявили, что ее создание и показ могут натолкнуть афганских боевиков на мысль о том, чтобы действительно похитить кого-либо из членов британской королевской семьи. Стоит отметить, что принц Гарри, который имеет воинское звание лейтенанта, проходил военную службу в Афганистане. До этого Гарри должен был отправиться в Ирак, но командование рассудило, что там он стал бы слишком привлекательной мишенью для боевиков. В Афганистане принц Гарри служил инкогнито. Он провел два с половиной месяца в провинции Гильменд, но вынужден был вернуться в Великобританию после того, как информация о его пребывании в рядах британского контингента попала в интернет.