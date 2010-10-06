На водительских правах Янукович смеется

6 октября 2010, 18:00

На книжном рынке в Донецке можно купить права звезд и политиков. Цена прикола - 5 гривен Почувствовать себя богатым и знаменитым может каждый. Стоит такое удовольствие всего 5 гривен. За успешностью и популярностью стоит отправляться на книжный рынок «Маяк», где запросто можно купить водительские удостоверения на имя президента Украины Виктора Януковича или самого богатого украинца Рината Ахметова. Так же можно перевоплотиться в «водителя» под именем Андрей Шевченко, Виталий Кличко или Верка Сердючка. Продавец Ирина говорит, что самые ходовые права – с изображением Ахметова и Януковича. «Клиенты говорят, что покупают на сувениры для себя и может чтобы разыграть работников ГАИ и друзей», - поделилась с «Сегодня» Ирина. Прикольным бизнесом занялось одно из харьковских издательств. Права выглядят так: на кусочке пластика данные владельца водительских прав: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, серия и номер удостоверения, дата выдачи документа и печать с изображением Несмотря на видимую схожесть, при детальном рассмотрении на удостоверении можно обнаружить массу ошибок и опечаток. К примеру, на документе Рината Леонидовича написано, что Ахметов родился 21 сентября 1960 года. На самом же деле, донецкий олигарх на шесть лет младше. Местом рождения указан город Киев, но всем известно, что владелец ФК «Шахтер» родился на окраине Донецка. Так же в удостоверении значится, что Ахметов получил права в 2001 году. Но по слухам, Ринат Ахметов уже в 18 лет стал счастливым владельцем вишневой «семерки». Что касается удостоверения Януковича, то и тут не обошлось без ошибки. В водительских правах указано, что гарант проживает в городе Енакиево. Но, как известно, свою малую родину Виктор Янукович давно покинул и обосновался в Киеве. Согласно удостоверению, права президент получил на пару лет раньше, чем Ахметов. Но Янукович в интервью не раз утверждал, что имеет большой опыт вождения автомобилей. А что же грозит шутнику, который попытается разыграть сотрудников ГАИ, предъявив им звездное водительское удостоверение? «Ничего не будет. Если водитель покажет такие права, мы сразу поймем что это подделка - ведь настоящее удостоверение имеет совсем другой вид. Ну а печать с улыбочкой подтверждает, что это шутка, а не попытка подделать документ», - рассказал «Сегодня» Дмитрий, постовой ГАИ. По его словам отобрать такой документ сотрудники ГАИ не имеют права, ведь это частная собственность. Дмитрий говорит, что если ему предъявят такие права, он оценит шутку, посмеется и попросит показать настоящий документ.

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