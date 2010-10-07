Ева Лонгория рассказала, как ее изменил брак

Ева Лонгория, как вы знаете, уже три года как замужем за баскетболистом Тони Паркером, и она официально добавила его фамилию к своей - Ева Лонгория-Паркер. Она живет в Лос-Анжелесе, а он играет за команду из Сан-Антонио, что означает, что видятся они отнюдь не каждый день. Как это влияет на их отношения, да и вообще, изменил что-нибудь брак? "Брак меняет все. - говорит актриса .- Мне нравится уверенность, которую он дает, его священность. Это прекрасный союз. И так - мы партеры по жизни, так что, чем бы ты не занимался, ты все время думаешь еще и о ком-то другом". А расстояние, разделяющее пару Еву нисколько не смущает: "Сейчас мой муж в Лос-Анджелесе, он здесь на три месяца, а потом у него начнется сезон, и я буду приезжать в Сан-Антонио, я там каждый уикенд. Мне нравятся самолеты, я люблю путешествовать, это единственное время, когда мне удается почитать, а прочитать мне нужно много". Что же касается собственно мужа, то Ева никак не нарадуется. Оказывается, Тони - большой романтик, и всегда устраивает ей приятные сюрпризы на дни рождения, годовщину свадьбы, да и вообще при любом удобном случае: "Он всегда отлично устраивает сюрпризы на дни рождения и годовщины. Мы даже соревнуемся, чей сюприз лучший".