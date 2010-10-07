ДиКаприо с Дорониным отдохнули на Ибице

Лео ДиКаприо и Влад Доронин снова отдыхают вместе. Они взяли своих любимых и отправились в морское путешествие. Похоже, благодаря своим невестам-супермоделям Леонардо ДиКаприо и Владислав Доронин теперь - близкие друзья. Казалось бы - ну что между ними общего? Но факт остается фактом: прихватив своих прекрасных половинок, Бар Рафаэли и Наоми Кэмпбелл, голливудская звезда и российский олигарх отправились зажигать на Ибицу. Совсем недавно, в августе, они сделали вояж на роскошной яхте Доронина вокруг Сардинии. Тогда Лео был явно очарован гостеприимством российского миллионера - Доронину даже удалось привлечь к йоге, которой Владислав занимается регулярно под наблюдением персонального тренера. И вот теперь, через месяц, друзья соскучились друг за другом и решили восстановить приятное знакомство. За это время Наоми успела с размахом отметить 25-летие своей карьеры на подиуме и, устав от многочисленных вечеринок и интервью, решила уйти на заслуженный отдых и снова расслабиться на море. Тем более, что они с Владиславом обожают Ибицу и бывают там достаточно регулярно. Да и ДиКаприо от тусовочного острова в полном восторге.