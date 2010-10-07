Тина Канделаки рассказала о своем разводе

Спустя полгода после развода с Андреем Кондрахиным Тина Канделаки рассказала все подробности расставания и назвала истинные причины развода. Разговоры о разводе Тины с бизнесменом Андреем начались еще в декабре 2008 года. С тех пор парочка выходила в свет с разными партнерами. Со временем Тина и Андрей разъехались по разным квартирам, чтобы подумать об их десятилетних отношениях. В итоге, 23 апреля 2010 года они развелись. Несмотря на сложности бракоразводного процесса, Тина и Андрей сохранили дружеские отношения. «У нас не было с Андреем настолько глубоких противоречий, чтобы рвать отношения. Это абсурд, глупость и бессмыслица, когда люди, прожившие 10 лет бок о бок, расстаются врагами», – говорит Тина. К слову, даже дети – Мелания и Леонтий – не стали для пары причиной, чтобы сохранить брак. «Нужно учитывать интересы детей, которым необходимы отец и мать для полноценного адекватного воспитания, – рассуждает телеведущая. – Самое главное – не делать детей заложниками своих проблем. Дети не виноваты, что в какой-то момент вы перестали понимать друг друга». К слову, Тина «делить» детей не стала. Сейчас Мелания и Леонтий часто ездят к отцу Андрею, а он к ним. По словам Тины, больше всего она не хочет, чтобы «...отношения превратились в форму встреч на территории тюрьмы, когда есть определенные часы, в которые можно видеть собственного ребенка». После столь длительных и тяжелых расставаний с мужем Канделаки признается, что стала намного мудрее и спокойнее. Телеведущая считает, что расставаться со скандалом и битьем посуды намного проще. «По большому счету, расставаться в мире гораздо сложнее, нежели расставаться в войне. Сострадать может каждый, а радоваться – только ангелы, – делится мыслями теледива. – А так как радоваться друг другу мы не умеем, тем более, когда речь идет о супругах, которые разводятся, – каждый другому хочет причинить боль». Вспоминая прожитые годы, Тина никакой не может найти другой причины расставания, как мгновенное исчезновение интереса к мужу и его к ней. «Все больше людей все-таки стремится иметь некое индивидуальное пространство, – сетует Канделаки. – Время, проведенное вместе и по отдельности, постепенно становится одинаковым, ведь только проведя определенное время по отдельности можно пожелать провести время с кем-то. Нужен здоровый баланс – его чаще всего и не хватает».