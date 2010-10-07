Путин отгуляет день рождения в Питере

Премьер-министр РФ Владимир Путин, которому в четверг исполняется 58 лет, проведет свой день рождения в родном городе - Петербурге. Там у него запланирован целый ряд рабочих мероприятий. Как сообщили в пресс-службе правительства, у Путина в Петербурге состоится встреча с активом "Ленинградской Федерации Профсоюзов". Кроме того, глава правительства проведет совещание по проблематике реализации программ развития ведущих университетов - в нем примут участие глава Минобрнауки РФ Андрей Фурсенко, а также ректоры федеральных, Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов. Премьер РФ нередко приезжает в Петербург на свой день рождения и обычно проводит этот день в плотном рабочем графике. Так, в позапрошлом году глава правительства 7 октября принял участие в сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, посетил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов и новую киностудию в городе на Неве, а также осмотрел новый комплекс защитных дамб. Пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков сообщил, что вечером в Северной столице, по завершении рабочих мероприятий, Путин планирует отметить день рождения в кругу близких и друзей.