Григорьева обвинила Мела Гибсона в покушении на убийство

Григорьева рассказала в интервью журналу, что у М.Гибсона часто случались приступы ревности. Гражданка России Оксана Григорьева, бывшая пассия знаменитого голливудского актера и режиссера Мела Гибсона, заявила, что он хотел ее убить, сообщает американский журнал "Пипл". О.Григорьева рассказала в интервью журналу, что у М.Гибсона часто случались приступы ревности. По словам россиянки, актер говорил ей о самоубийстве и даже направлял на нее оружие. "Я не держу на него зла. На самом деле, ради благополучия дочки Люсии, я ему желаю всего хорошего. Он должен иметь мужество, чтобы отвечать за то, что сделал", - сказала О.Григорьева. Между тем звезда фильмов "Храброе сердце" и "Смертельное оружие" никак не прокомментировал слова бывшей возлюбленной. Со своей стороны, адвокаты М.Гибсона обвинили россиянку в том, что она не позволяет ему видеться с их дочерью, родившейся в октябре 2009 года.