Бютовцы Терехин и Кожемякин отказались комментировать скандал с Ляшко

Когда скандальное видео с признаниями Олега Ляшко в сексуальном обслуживании влиятельного чиновника в обмен на поддержку появилось в интернете, никто из фракции БЮТ не смог оперативно дать хоть какой-то комментарий прессе. Весь день телефоны коллег Ляшко по фракции молчали в унисон. Лишь под вечер "Газете по-киевски" удалось дозвониться герою скандала прошлой кампании Сергею Терехину. На просьбу прокомментировать появление в сети видео с Ляшко, Терехин ответил неожиданно. - О секс-скандале ничего не слышал. Даже если это правда, человека, который это выложил в интернет, нужно сажать в тюрьму, это нарушение прав человека, - сухо отрезал нардеп. - Что вы спрашиваете мое отношение, я же не спрашиваю вас, лесбиянка вы или нет? Ответственный за вопросы безопасности в БЮТ Андрей Кожемякин также отказался комментировать скандал, ссылаясь на свою застенчивость: - Я об этом слышал только из заголовков, даже не хочу углубляться в эту тему. Мне как офицеру непристойно комментировать такие скандалы. Считаю, что такого рода скандалы не заслуживают моего внимания, свою точку зрения по этому поводу я давать отказываюсь. Сам Ляшко в день скандала еще не определился, как будет выкручиваться. - На днях я проведу пресс-конференцию и все расскажу, - сказал он «Газете по-киевски».