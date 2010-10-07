Водянова на день рождения Vogue приехала ... голой!

В честь 90-летного юбилея издания Vogue в Париже состоялась вечеринка. На торжество собрались знаменитости, включая русскую модель Наталью Водянову, которая приехала на вечер… голой! Точнее, на Наталье было платье, но сквозь него были видны все части тела и его изгибы. Поэтому неудивительно, что взгляды окружающих были прикованы лишь к ней. Помимо искусительницы на празднике присутствовали также Алессандра Амброзио, Бьянка Джаггер, Жизель Бундхен, Дита фон Тиз с Карином Ротфельдом, Евгения Сильва, Фредерик Бегбедер, Каролина Куркова, Лара Стоун, Ленни Кравитц, Рикардо Тици, Тайра Бэнкс.