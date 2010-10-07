Азаров поздравил Путина с днем рождения. И нажелал ему с три короба

Премьер-министр Украины Николай Азаров поздравил главу правительства Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения, сообщили в пресс-службе Кабмина. «Много в чем благодаря Вашим усилиям украинско-российское сотрудничество, в том числе и в экономической сфере, с каждым днем набирает силу, становится все более содержательным и многогранным. Особенно высоко я ценю дружественные, доверительные отношения, которые сложились у нас с Вами, что позволяет находить оптимальные решения по всем актуальным вопросам двустороннего взаимодействия», - отметил Азаров. При этом Премьер-министр Украины выразил надежду, что сотрудничество двух глав правительств будет развиваться успешно и плодотворно на благо государств. Азаров также пожелал Путину «счастья, добра и благополучия, дальнейших успехов в ответственной деятельности на благо России».