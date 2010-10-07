Внук английской королевы спас жизнь рабочего

Принц Уильям, старший сын принца Чарльза и покойной принцессы Дианы, совершил свой первый вылет в качестве пилота-спасателя. Вертолет "Си Кинг", в состав экипажа которого входит внук королевы Елизаветы II, забрал с газовой платформы на шельфе в бухте Моуркамб (северо-запад Англии) тяжело больного рабочего. Пациента перевезли в больницу. Врачи заявили, что спасатели действовали четко и профессионально и тем самым спасли жизнь человека. Счастливый Уильям тут же позвонил бабушке и рассказал ей об этом. Позже пресс-секретарь 28-летнего принца заявил журналистам: "Уильям очень рад тому, что наконец сумел внести личный вклад в работу по спасению жизней в составе королевских поисково-спасательных сил". Напомним, что принц Уильям полгода проходил обучение на базе королевских военно-воздушных сил на острове Аглси у северного побережья Уэльса. На этой неделе он заступил на первое боевое дежурство в качестве второго пилота вертолета "Си Кинг". Ближайшие три года принц намерен продолжать нести службу в этом подразделении.