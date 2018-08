Ярославский и Фирташ купили картину Херста за $2,4 млн (ФОТО)

Владелец группы DCH и ФК "Металлист", генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр Ярославский совместно с владельцем Group DF Дмитрием Фирташем сделали благотворительный взнос за картину Дэмьена Херста "In Love" в размере ?1,75 млн ($2,4 млн). Это произошло 3 октября в киевском отеле InterContinental на благотворительном ужине фонда Елены Пинчук "Антиспид" в честь 42-го президента США (1993-2001) Уильяма Клинтона, который пребывал в Украине по приглашению Виктора и Елены Пинчук. Вырученные деньги фонд "Антиспид" направит на закупку экспресс-тестов, позволяющих за 10-15 минут поставить правильный диагноз пациентам, прошедшим тестирование на ВИЧ/СПИД. "In Love" представляет собой работу в форме сердца, которая исполнена в желтом цвете глянцевыми красками на холсте размером 214х214 см. Херст передал ее Фонду Елены Пинчук "Антспид" безвозмездно. Пинчук поблагодарил Ярославского и Фирташа и отметил, что их вклад в дело борьбы с "эпидемией века" - это "новое слово в истории украинской филантропии". Бизнесмены планируют передать картину одному из харьковских детских учреждений, чтобы маленькие украинцы могли приобщиться к последним достижениям мирового изобразительного искусства. Херст известен на мировой арт-сцене с 1990-х. В декабре 2004 года его картина The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living была продана американскому коллекционеру Steve Cohen за $12 млн. В 2007 году художник установил очередной ценовой рекорд, создав одну из самых дорогих современных скульптур "For the Love of God" стоимостью $100 млн - череп из платины, усыпанный 8601 бриллиантом, с человеческими зубами. Ранее он уже пожертвовал свою картину "Dark Days" Фонду Виктора Пинчука. Вырученные от продажи полотна 300 тыс фунтов стерлингов были направлены на благотворительный проект Фонда "Колыбели Надежды".