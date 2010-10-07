Депутаты скинулись коллеге на лекарства от депрессии

Народные избранники поставили в сессионном зале ящик с надписью «Буту - 20 тысяч» и собирали деньги для компенсации депутату Юрию Буту. Как известно, Бут отсудил у журналистки 5 канала Ольги Сницарчук 20 тысяч гривен за то, что она назвала его в своем сюжете «отщепенцем». Депутат-«регионал» заявлял, что после сюжета журналистки его «начали беспокоить бессонница, сильная головная боль, пропал аппетит, понизился жизненный тонус, появилось состояние депрессии». Чтобы вернуть коллеге былой аппетит и вывести его из депрессии, оппонентам из БЮТ и НУНС довелось скинуться. На моральную компенсацию собрали ни много ни мало - 165 гривен. Услыхав размер суммы, «бютовец» Андрей Павловский, который принес журналистам урну, сказал, что оппозиция продолжит собирать деньги. Он надеется, что к ним присоединятся депутаты от Партии регионов и помогут своему коллеге. Павловский признал, что до 20 тысяч эта сумма сильно недотягивает, но надеется, что «хотя бы на валерьянку» для Юрия Бута хватит. Еще со времен воздушных шариков и прочей цирковой атрибутики в парламенте мы с Мусей помним о невообразимых креативных способностях депутатов. Так и в этот раз - позабавились ребята и разошлись. Почему-то нам не верится, что хотя бы один из бросивших копеечку подумал об Олечке Сницарчук. А ведь ей, без перформансов, еще предстоит собрать 20 тысяч.